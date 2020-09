Stand: 05.09.2020 12:58 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schweriner SPD stellt Schwesig für Landtagswahl auf

Der Schweriner Kreisverband der SPD hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für die Landtagswahl im Herbst 2021 als Direktkandidatin für den Wahlkreis 8 im Schweriner Norden aufgestellt. Von den 97 anwesenden Mitgliedern stimmten 79 am Sonnabend für die Regierungschefin. Das entspricht einer Mehrheit von rund 81 Prozent. Knapp jeder Fünfte sprach sich bei der Konferenz nicht für sie aus.

Kein 100-Prozent-Ergebnis angestrebt

Schwesig sagte gegenüber NDR 1 Radio MV, man lebe ja nicht mehr in der DDR und sie strebe kein 100-Prozent-Ergebnis an. Sie sei zufrieden mit einem soliden Ergebnis. Den Wahlkreis, in dem sie im kommenden Jahr antreten wird, hatte Schwesig bereits 2011 für sich entschieden.

Weitere Informationen Corona-Gipfel: In MV bleibt vieles beim Alten Ein Mindestbußgeld bei Maskenverstößen, Verschärfungen bei Reisen, keine bundesweite Obergrenze für Familienfeiern: Die Corona-Beschlüsse der Länderchefs und der Kanzlerin gelten bereits weitgehend im Nordosten. mehr Wird in MV zeitgleich mit dem Bund gewählt? Gut ein Jahr vor der Landtagswahl im Nordosten beginnt eine Debatte um den Wahltermin. Der Städte- und Gemeindetag will zeitgleich mit der Bundestagswahl im Herbst 2021 wählen lassen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.09.2020 | 14:00 Uhr