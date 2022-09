Schweriner OB-Wahl: Badenschier kandidiert erneut Stand: 02.09.2022 18:33 Uhr Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier steht bereit für eine zweite Amtszeit. Die Mitglieder des SPD-Kreisverbands Schwerin nominierten Badenschier am Freitagabend mit großer Mehrheit von 95,3 Prozent der Stimmen. Als weiterer Kandidat steht bislang Thomas Tweer fest, der für CDU, FDP und Unabhängige Bürger antritt.

Der jetzige Oberbürgermeister der Landeshauptstadt möchte daran anknüpfen, was aus seiner Sicht bisher gut gelaufen ist. Er nennt hierbei die Zusammenarbeit mit den Umland-Kommunen. Wo 2016 noch vor Verwaltungsgerichten gestritten wurde, gebe es jetzt eine abgestimmte Siedlungsentwicklung und Pläne für einen Verkehrsverbund.

Gas, Wasser, Schulden: Schwerin soll unabhängiger werden

Vor dem Hintergrund der Energiekrise seien Nachhaltigkeit und Energie-Unabhängigkeit besonders wichtig - in Schwerin wird gerade eine Geothermie-Anlage gebaut. Badenschier will sich dafür einsetzen, dass weitere Bohrungen folgen. Zudem soll Schwerin auf mehrere Arten unabhängiger werden: der Schuldenabbau und das Gas- und Wassernetz sowie Wasserwerke zurück in kommunales Eigentum zu holen, seien deshalb wichtig. Die Oberbürgermeister-Wahlen in Schwerin sollen am 4. Juni 2023 stattfinden.

