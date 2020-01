Stand: 11.01.2020 15:14 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schweriner Designer lässt neuen Rollstuhl testen

Ein Schweriner Designer hat - neben seiner eigentlichen Arbeit - einen neuen, sehr leichten Rollstuhl entworfen. In den kommenden Monaten sollen zehn Tester herausfinden, ob er alltagstauglich ist. Seit neun Jahren haben Felix Lange und sein Team immer wieder an dem Fahrgerät getüftelt. Was dabei herausgekommen ist, wiegt knapp neun Kilogramm. Für den Rahmen haben sie das sehr leichte Carbon eingesetzt. Der verwendete Klebstoff kommt auch in der Formel 1 zum Einsatz. Am auffälligsten ist allerdings, dass der Rollstuhl mit wenigen Handgriffen von Benutzern um- und auseinandergebaut werden kann. Keine Komponente wiegt mehr als zwei Kilogramm.

Drei oder vier Räder montierbar

"Du kannst entscheiden ob du Dreirad, Vierrad, Crossrad oder Handbike fahren willst", erläutert Lange. Rollstuhlfahrer können so ihr Fortbewegungsmittel anpassen – je nachdem wie sie sich fühlen und wohin sie wollen. In einer Bar oder im Konzertsaal sind drei Räder vorteilhafter als vier. Außerdem ist die Sitzschale "freischwingend" aufgehängt, wodurch der Oberkörper aktiviert wird.

Förderung vom Ministerium

Ursprünglich wollte Felix Lange für seine Diplomarbeit einen Elektro-Rollstuhl entwerfen. Sein erster "Proband" überzeugte ihn allerdings, sich um ein neues Design für einen Rollstuhl ohne Zusatz-Antrieb zu kümmern. Das Schweriner Wirtschaftsministerium hat die Entwicklung finanziell gefördert. Nun lässt Lange die ersten zehn Rollstühle produzieren. Die Testserie soll zeigen, ob das Konzept aufgeht. Im September will er den "Parafree" auf einer großen Reha-Messe in Düsseldorf präsentieren. Wenn der Markt den Rollstuhl annimmt, dann könnte er, so Lange, möglicherweise irgendwann auch in Schwerin produziert werden.