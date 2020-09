Stand: 11.09.2020 14:00 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schweriner Axtangriff: Verdächtiger schuldunfähig

Nach einem Axtangriff in Schwerin schätzt die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter als schuldunfähig ein. Das hätten Gutachten ergeben. Der 23-Jährige hatte im Juni in einer Gartenanlage einer 71-jährigen Frau mit einer Axt mehrfach auf den Kopf geschlagen. Die Frau lag damals auf einer Sonnenliege und überlebte den Angriff schwer verletzt. Der Beschuldigte gab an, eine innere Stimme habe ihm die Tat befohlen. Die Staatsanwaltschaft hat nun beantragt, dass der Mann auf unbestimmte Zeit in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Ob es dazu kommt, wird ein Gericht entscheiden.| 11.09.2020 14:00