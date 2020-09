Stand: 17.09.2020 13:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schweriner Arbeitnehmer verdienen in MV am besten

In Schwerin verdienen Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern am meisten. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes lag dort das durchschnittliche Jahresbrutto je Arbeitnehmer 2018 bei 32.212 Euro und damit zehn Prozent über dem landesweiten Durchschnitt. Rostock folgte auf Platz zwei mit 32.017 Euro. Am geringsten war die Entlohnung demnach im Kreis Ludwigslust-Parchim mit 27.574 Euro je Arbeitnehmer. Im Landkreis Rostock wurden 27.750 Euro brutto verdient, in Vorpommern-Greifswald 28.144 Euro, in Vorpommern-Rügen 28.216 Euro, im Kreis Mecklenburgische Seenplatte 28.915 Euro und in Nordwestmecklenburg 29.575 Euro. | 17.09.2020 13:30