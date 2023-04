Stand: 10.04.2023 18:35 Uhr Schwerin: Prozessauftakt im Fall um getöteten Säugling

Vor dem Landgericht in Schwerin muss sich ab Dienstagvormittag eine 26-Jährige verantworten, die ihr Baby getötet haben soll. Der jungen Frau wird Totschlag zur Last gelegt. Laut Staatsanwaltschaft soll sie im Oktober vergangenen Jahres in der Wohnung ihres Freundes ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht haben. Um die Geburt zu verheimlichen, habe sie den Säugling aus dem Fenster im dritten Obergeschoss geworfen. Die rechtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass das Baby an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben sei. Das tote Mädchen wurde von einem Bewohner des Meitshauses gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.04.2023 | 19:40 Uhr