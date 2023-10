Schwerin und Stralsund: Israel-Flaggen von Fahnenmast gerissen Stand: 12.10.2023 10:35 Uhr In Stralsund und Schwerin sind israelische Nationalflaggen abgerissen worden, die als Solidaritätsbekundungen gehisst worden waren. Die Politik kündigt ein hartes Vorgehen gegen Hamas-Sympathisanten an.

In Deutschland gibt es nach wie vor Solidaritätsbekundungen für die radikal-islamische Hamas. In Schwerin rissen Unbekannte am Mittwochnachmittag eine israelische Flagge von einem Fahnenmast vor dem Innenministerium ab. Nach Angaben einer Zeugin hatten die Jugendlichen einen Migrationshintergrund. Die Zeugin hatte die Fahne später dem Innenministerium übergeben.

Pegel: "Kein Akt der Meinungsfreiheit, sondern Angriff"

Innenminister Christian Pegel (SPD) verurteilte die Tat scharf: "Wir stehen an der Seite Israels und sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Unsere gehisste Flagge als Zeichen der Solidarität mutwillig abzureißen, ist Zeichen für ein fehlendes Verständnis für den Wertekanon in Deutschland. Dieses Vorgehen ist kein Akt der Meinungsfreiheit, sondern ein Angriff auf die Unterstützung für die Opfer der brutalen und schrecklichen Angriffe der Hamas auf Zivilisten in Israel." Die Polizei ermittelt.

Stralsund: Unbekannte stehlen Israel-Flagge

Auch in Stralsund registrierte die Polizei einen ähnlichen Vorfall. Vor dem Gebäude der Luther-Auferstehungsgemeinde wurde am Mittwochabend eine israelische Flagge vom Mast gestohlen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte ein hartes Vorgehen gegen Sympathisanten der Hamas an. Gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation in Deutschland werde das Bundesinnenministerium ein Betätigungsverbot erlassen. Auch der palästinensische Verein Samidoun, dessen Mitglieder "brutalste Terrorakte auf offener Straße" gefeiert hätten, werde verboten, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag.

