Schwerin und Röbel: Eingeschränkter Radioempfang

Digitales Fernsehen über Antenne, das sogenannte DVB-T2 HD wird immer beliebter. Das Sendernetz ist noch im Aufbau. Ein wichtiger "Lückenschluss" wird von Ende Juli bis Anfang August in der Müritzregion umgesetzt. Der Sender Röbel bekommt einen DVB-T2 HD Sender. Leider bringen diese Arbeiten Störungen der UKW-Frequenz von NDR 1 Radio MV in Röbel (88,5 MHz) und des DAB+ Empfangs mit sich.

Zu folgenden Zeiten können Störungen beim Radioempfang auftreten:



28.07.2020, 10.05 - 10.20 Uhr

28.07.2020, 12.00 - 12.15 Uhr

28.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr

29.07.2020, 10.05 - 13.30 Uhr

29.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr

30.07.2020, 10.05 - 13.30 Uhr

30.07.2020, 16.30 - 19.30 Uhr

31.07.2020, 10.05 - 17.30 Uhr

03.08.2020, 10.05 - 15.30 Uhr

07.08.2020, 10.05 - 12.00 Uhr

Wartungsarbeiten am Sender in Schwerin

Auch am Sender in Schwerin wird am 28. Juli gearbeitet. Durch die Wartung des Senders kann es im Raum Schwerin am Abend zu Einschränkungen beim Radioempfang kommen.

NDR 1 Radio MV trotzdem nicht verpassen

Alternativ ist NDR 1 Radio MV im Livestream oder über die NDR MV-App zu hören.

