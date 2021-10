Stand: 25.10.2021 12:53 Uhr Schwerin und Ludwigslust-Parchim: Einschränkungen in Bürgerbüros

Nach dem Hackerangriff auf IT-Systeme in Schwerin und im Kreis Ludwigslust-Parchim sind die an das Rechenzentrum angeschlossenen Behörden und teilweise auch kommunale Unternehmen immer noch nicht wieder voll handlungsfähig. So ist es zum Beispiel in den Bürgerbüros in Hagenow, Dömitz oder Ludwigslust weiterhin nicht möglich, Autos anzumelden oder Fahrerlaubnisse auszustellen. | 25.10.2021 12:53