Schwerin spart Energie: Laternen aus, Temperaturen herunter Stand: 27.09.2022 17:52 Uhr Die Stadt Schwerin will im kommenden Winter in ihren Einrichtungen deutlich Energie sparen. Dafür sollen unter anderem die Temperaturen in öffentlichen Räumen gesenkt und mehrere hundert Straßenlaternen abgeschaltet werden.

So werden Verwaltungsgebäude und Kultureinrichtungen der Stadt ab dem 1.Oktober - also vom kommenden Sonnabend an - nur noch bis auf maximal 19 Grad geheizt, Sporthallen bis auf 16 Grad. Die zwei energieintensivsten Sporthallen in der Perleberger Straße und in der Lise-Meitner-Straße werden über den Winter geschlossen. In der Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch ist die Wassertemperatur bereits um 2 Grad gesenkt worden - auf 27 Grad im Mehrzweckbecken. Die Sauna wird geschlossen.

In Kitas und Schulen wird die Temperatur nicht reduziert

Rund 500 Straßenlaternen bleiben künftig aus - dort, wo andere Laternen noch genug Licht geben. Nur an zwei Stellen wird bewusst nicht gespart, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD): In Kitas und in Schulen wird die Heizung nicht heruntergedreht. Die Stadt will so über den Winter knapp 1,6 Millionen Kilowattstunden Energie sparen- das sind nach jetzigen Energiekosten rund 400.000 Euro.

