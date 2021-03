Stand: 20.03.2021 18:48 Uhr Schwerin gewinnt Playoff-Spiel

Die Bundesliga-Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin haben das zweite Viertelfinal-Playoff-Spiel gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen mit 3:1 Sätzen gewonnen. Damit gibt es am Sonntag ein weiteres Entscheidungsspiel um den Halbfinaleinzug. Dieses wird morgen um 18 Uhr erneut in der Schweriner Palmberg Arena ausgetragen. Das erste Aufeinandertreffen in Suhl hatten die Schwerinerinnen am Mittwochabend mit 2:3 verloren. | 20.03.2021 18:25