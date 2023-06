Stand: 07.06.2023 13:32 Uhr Schwerin als Modellkommune für Cybersicherheit ausgewählt

Die Stadt Schwerin ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als eine von sechs Modellkommunen für Cybersicherheit ausgewählt worden. 130 Städte, Landkreise und Gemeinden hatten sich als Modellkommunen beworben. Vertreter des Bundesamts haben in einem Workshop mit dem zuständigen städtischen Dienstleister den Stand der IT-Sicherheit in der Landeshauptstadt überprüft. Die städtischen Computersysteme in Schwerin waren im Oktober 2021 angegriffen und weitgehend lahmgelegt worden. Es dauerte Monate, bis die elektronische Datenverarbeitung wieder vollständig funktionierte.

