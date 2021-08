Stand: 16.08.2021 05:49 Uhr Schwerin: Zwölfjähriger Junge beim Baden verschwunden

In Schwerin hat am Sonntag ein Großaufgebot von Einsatzkräften nach einem Zwölfjährigen im Lankower See gesucht. Das Kind war am frühen Abend beim Baden verschwunden. Im Einsatz waren auch mehrere Rettungsboote, ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sowie eine Drohne. Am späten Abend musste die Suche wegen der Dunkelheit abgebrochen werden. Am Montagvormittag soll weiter nach dem Jungen gesucht werden. | 16.08.2021 05:48