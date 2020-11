Stand: 28.11.2020 07:59 Uhr Schwerin: Zweite Tiefenbohrung für Geothermiewerk beginnt

In Schwerin-Lankow beginnen die Vorbereitungen für eine zweite Tiefenbohrung für die neue Erdwärme-Anlage der Stadtwerke Schwerin. Sie ist nötig, damit später eine Art Kreislauf entsteht. Mehr als 50 Grad warmes Wasser soll dann an die Oberfläche geholt, vom Heizkraftwerk genutzt und wieder in die Tiefe zurückgepumpt werden. Die erste Bohrung wurde bereits vor anderthalb Jahren fertiggestellt. Ende 2021 soll die rund15 Millionen Euro teure Anlage fertig sein, so ein Sprecher der Stadtwerke. Sie soll in Zukunft ein Sechstel des Schweriner Wärmebedarfs decken. | 28.11.2020 07:00