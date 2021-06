Stand: 16.06.2021 08:25 Uhr Schwerin: Zweijähriges Kind stürzt aus fünftem Stock

In Schwerin ist am Dienstagabend ein zweijähriges Kind aus einem Fenster im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus. Das Kind sei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. | 16.06.2021 08:25