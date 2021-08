Stand: 20.08.2021 12:51 Uhr Schwerin: Zweijähriger ausgebüxt - Andere Kinder finden ihn in Gebüsch

Ein zwei Jahre alter Junge ist in Schwerin ausgebüxt und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er war aus der Wohnung einer Tante getürmt, während die Eltern dort zu Besuch waren. Zwei Zehnjährige bmerkten den Kleinen an einem Supermarktparkplatz, wo er sich in einem Gebüsch versteckt hielt. Die Jungen kümmerten sich um das Kleinkind und riefen die Polizei. Die übergab das Kind dann an die Eltern. Das Jugendamt wurde informiert. Es wird wegen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht ermittelt. | 20.08.2021 12:50