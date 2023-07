Stand: 24.07.2023 11:05 Uhr Schwerin: Zwei Tatverdächtige nach Diebstahlserie gefasst

Nach einer Diebstahlserie von Katalysatoren hat die Polizei zwei Männer gefasst. Zeugen hatten sie beobachtet, als sie sich am Sonntag in Schwerin an Autos zu schaffen machten. Im Wagen der Verdächtigen fanden die Beamten demontierte Autoteile von mindestens zwei Fahrzeugen und entsprechendes Tatwerkzeug. Jetzt werde wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, so die Polizei weiter. In den vergangenen Monaten waren in MV immer wieder Katalystoren aus Autos geklaut worden. Allein im Landkreis Vorpommern-Greifswald seien laut Polizei in diesem Jahr bereits 17 Autos betroffen gewesen. Es gab Fälle in Ueckermünde, Löcknitz, Anklam und Greifswald. Auch im Landkreis Rostock und der Mecklenburgischen Seenplatte häufen sich die Meldungen nach gestohlenen Katalysatoren. Im Juni waren dort in einer Nacht gleich sieben Abgasanlagenteile geklaut worden. Ob die Verdächtigen an den Diebstählen beteiligt waren, wird jetzt ermittelt.

