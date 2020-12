Stand: 12.12.2020 18:48 Uhr Schwerin: Zoo rechnet mit Besucher-Plus

Trotz der Einschränkungen in der Corona-Krise rechnet der Schweriner Zoo in diesem Jahr mit einem Besucher-Plus. Die Zahlen lägen etwas über dem Vorjahresergebnis und entsprächen dem kontinuierlichen Zuwachs der vergangenen Jahre, teilte die Einrichtung am Samstag mit. Die Defizite aus dem weggefallen Saisonstart im Frühjahr konnten demnach im Jahresverlauf kompensiert werden. Zoos und Tierparks können in Mecklenburg-Vorpommern im Corona-Teil-Lockdown zumindest ihre Außenbereiche bislang weiterhin öffnen. | 12.12.2020 18:48