Stand: 31.03.2021 06:00 Uhr Schwerin: Zeugensuche nach Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Schwerin ist am frühen Dienstagabend ein Feuer gelegt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde im Flur des Hauses ein Koffer in Brand gesetzt. Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 bemerkten das Feuer und löschten es nach Polizeiangaben noch bevor die Feuerwehr eintraf. Die beiden erlitten dabei eine leichte Rauchvergiftung und kamen ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise. | 31.03.2021 06:00