Stand: 09.12.2021 19:46 Uhr Schwerin: Zeugenaufruf der Polizei nach Corona-Demo

Nach der unangemeldeten Corona-Demonstration am Montag in Schwerin verstärkt die Polizei ihre Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie Teilnehmer gegen einzelne Polizeibeamte vorgegangen sind. Am Rande des unangemeldeten Protests kam es demnach zu mehreren Auseinandersetzungen mit Einsatzkräften - ein Teil der Demonstranten soll sich laut Polizei "unkooperativ" verhalten haben. Einige Demonstranten gingen demnach offenbar auf Beamte los, schubsten und bedrängten sie. Es wurden Platzverweise ausgesprochen, gegen eine Frau wird nach Angaben des Staatsanwaltschaft wird ermittelt. Zudem laufen Anzeigen gegen unbekannt. | 09.12.2021 19:17

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.12.2021 | 19:00 Uhr