Stand: 07.09.2021 18:57 Uhr Schwerin: "Zenit"-Besucher in Quarantäne geschickt

Wer am vergangenen Sonnabend zwischen 22.42 Uhr und der Schließung am nächsten Morgen den Schweriner Club "Zenit" besucht hat, muss sich in Corona-Quarantäne begeben. Das hat das Schweriner Gesundheitsamt angeordnet, da innerhalb des Zeitraums eine positiv getestete Person im Club war. Betroffene Club-Gäste sollen sich am Mittwoch und am Donnerstag zum Corona-Test im Helios-Klinikum einfinden. Details dazu hat die Stadt auf ihrer Internetseite schwein.de unter Bekanntmachungen veröffentlicht. | 07.09.2021 18:56