Stand: 25.10.2019 08:49 Uhr

Schwerin: Wieder Vollsperrung auf der A14

Autofahrer in Mecklenburg Vorpommern müssen sich an diesem Wochenende auf Behinderungen auf Autobahnen einstellen. Grund sind mehrere Baustellen. So werden auf der A14 und auf der A24 Brücken saniert und die Autobahnen deshalb gesperrt. Die A14 ist von Freitagabend an bis einschließlich Montagmorgen 5 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Schwerin Nord in beide Richtungen gesperrt.

Videos 00:38 Nordmagazin Neue Brücke über die A14 Nordmagazin Wegen Brückenarbeiten wird die A14 bei Schwerin mehrfach gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten der Deutschen Bahn. Video (00:38 min)

Neue Brücke wird eingeschoben

Auf Höhe Plate lässt die Bahn eine neue, bereits vorgefertigte Stahlbrücke montieren. Am Wochenende zuvor hatten Bagger die alte Brücke abgerissen. Auch dafür war die Autobahn ein Wochenende lang gesperrt worden. In den Neubau investiert die Bahn mehrere Millionen Euro. Eine Umleitung führt über die Abfahrt Wöbbelin und über die B104, B106 und L 072 bis Schwerin Nord. Bereits seit mehreren Woche fahren auf der Bahnstrecke keine Züge mehr. Mitte November will die Bahn ihre Züge zwischen Plate und Schwerin wieder rollen lassen.

Zusätzliche Sperrung auf der A24

Mit Behinderungen müssen Autofahrer auch auf der A24 Höhe Neuruppin rechnen. Dort wird eine Brücke abgerissen und die Autobahn von Freitagabend an bis einschließlich Montagmorgen nach Süden ab der Anschlussstelle Herzsprung und nach Norden ab Neuruppin Süd voll gesperrt. Bei einer ähnlichen Sperrung vor einigen Tagen war es laut Polizei zu stundenlagen Staus gekommen.

