Auf dem Schweriner See ist am Sonnabend ein Boot nach einem Feuer im Motorraum abgeschleppt worden. Das Feuer war im Motorraum ausgebrochen, teilte die Landeswasserschutzpolizei mit. Den vier Menschen an Bord gelang es, den Brand zu löschen. Einer verletzte sich leicht. Die Schweriner Wasserschutzpolizei schleppte das manövrierunfähige Boot in den Hafen. Flüssigkeiten liefen den Angaben zufolge nicht in den See. | 01.11.2020 06:35