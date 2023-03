Stand: 25.03.2023 06:45 Uhr Schwerin: Volleyballerinnen empfangen Tabellennachbarn SC Potsdam

In der Volleyball-Bundesliga kommt es am Nachmittag zum Top-Duell in Schwerin. Der SSC empfängt den Tabellennachbarn SC Potsdam. Die beiden Teams sind in dieser Saison schon zweimal aufeinander getroffen. In beiden Duellen konnte sich der SSC durchsetzen. Nach dem Bundesliga-Auswärtserfolg in Potsdam hatten die Schwerinerinnen im Februar auch das Pokalfinale gegen die Mannschaft aus Brandenburg gewonnen.

