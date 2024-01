Stand: 09.01.2024 15:45 Uhr Schwerin: Viereinhalb Jahre Haft für Spielhallen-Räuber

Wegen des Überfalls auf eine Spielhalle hat das Schweriner Landgericht zwei Männer zu je viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die beiden 36 und 29 Jahre alten Räuber waren maskiert in eine Spielhalle gestürmt, hatten einen 70-Jährigen mit einer Gaspistole bedroht und mehrfach auf ihn eingeschlagen. Der löste trotzdem Alarm aus und die Räuber flohen ohne Beute. Die beiden Deutschen wurden Monate später durch den Hinweis einer Ex-Freundin gefasst. Für den älteren Angeklagten ordneten die Richter Sicherheitsverwahrung an. Der Angeklagte sei, so der Vorsitzende Richter, eine Gefahr für die Allgemeinheit. Er ist einschlägig vorbestraft und saß zuletzt elf Jahre im Gefängnis. Im Dezember 2009 hatte er in Schwerin als Weihnachtsmann verkleidet die Familie eines Geschäftsführers in deren Haus überfallen.

