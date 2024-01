Stand: 24.01.2024 17:22 Uhr Schwerin: Viereinhalb Jahre Gefängnis nach Messerangriff

Das Schweriner Landgericht hat am Mittwoch einen 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Der Tunesier hatte im vergangenen Juli in der Erstaufnahme-Einrichtung für Asylbewerber in Stern Buchholz einen 23-Jährigen im Streit mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Das Opfer musste in einer Klinik notoperiert werden. Der Angreifer war nach kurzer Flucht gefasst worden. Zeugen hatten seine Tat beobachtet.

