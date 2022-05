Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Schwerin: Vier Verletzte nach Angriff in Asylbewerber-Heim

Mehrere Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Stern Buchholz bei Schwerin haben nach Angaben der Polizei zwei andere Bewohner und zwei Heim-Mitarbeiter angegriffen und verletzt. Demnach drangen am Samstagabend neun Männer aus Georgien ins Büro der Hilfsorganisation "Malteser" ein, die das Heim betreibt. Es bestehe der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, sagte eine Polizeisprecherin. Als Hintergrund des Angriffs vermutet die Polizei eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Tag zuvor. | 02.05.2022 13:39