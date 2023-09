Stand: 20.09.2023 14:45 Uhr Schwerin: Video entlarvt mutmaßliche Drogendealer am Marienplatz

Am Dienstagnachmittag sind mittels der Videoüberwachung am Schweriner Marienplatz zwei mutmaßliche Drogendealer identifiziert worden. Laut Polizei haben Beamte beim Sichten der Aufnahmen zwei Männer bemerkt, weil deren Verhalten auf einen möglichen Drogendeal hindeutete. Die 32 und 36 Jahre alten Verdächtigen seien kurz darauf in einer Straßenbahn gestellt worden. In ihren Taschen habe man verschiedene Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente gefunden. Gegen die Männer wurde Strafanzeige erstattet.

