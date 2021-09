Stand: 08.09.2021 05:04 Uhr Schwerin: Vermisster 15-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Der seit Tagen vermisste 15-Jährige Junge aus dem Raum Schwerin ist wieder da. Wie die Polizei mitteilt, konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Beamten hatten mit einem Großaufgebot nach ihm gesucht - mit einem Hubschrauber und der Suchhundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes. Dazu hatten Polizisten zu Fuß und mit Motorrädern auch die Wälder in der Umgebung abgesucht. Der Jugendliche hatte die elterliche Wohnung am Sonntagabend verlassen. Zum letzten Mal war er am vergangenen Sonntag gegen 23 Uhr in Lübstorf bei Schwerin gesehen. | 08.09.2021 05:04