Stand: 22.12.2022 14:59 Uhr Schwerin: Verfahren um Verkauf gestohlener Autoteile eingestellt

Das Verfahren gegen zwei Männer, denen gewerbsmäßige Hehlerei vorgeworfen wurde, ist heute vor dem Landgericht Schwerin eingestellt worden. Die Angeklagten müssen Geldauflagen in Höhe von 2.500 und 1.250 Euro an die Staatskasse leisten, wie ein Sprecher des Gerichts am Donnerstag mitteilte. Sie sollen gestohlene Autoteile im Internet verkauft haben. Laut Anklage haben die beiden Männer Motoren, Getriebe und Autozubehör verkauft und damit rund 190.000 Euro eingenommen. Die Teile hatten sie vorher vermutlich billig in Polen eingekauft. Und sie sollen gewusst haben, dass die Teile aus gestohlenen Fahrzeugen stammten.

