Stand: 07.04.2021 12:14 Uhr Schwerin: Urteil im Prozess um Betrug mit Biofleisch erwartet

Im Prozess um Betrug mit Biofleisch wird am Mittwoch vor dem Landgericht Schwerin das Urteil erwartet. Wegen besonders schweren Betruges hat die Staatsanwaltschaft drei Jahre und sechs Monate Gefängnis für einen Landwirt aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim gefordert. Der 60 Jahre alte Angeklagte habe gestanden, zwischen 2010 und 2015 Schweine und Rinder als Bio-Ware verkauft zu haben, obwohl dies nicht der Wahrheit entsprach, so der Staatsanwalt. Dadurch sei ein Schaden in Höhe von knapp einer Million Euro entstanden. | 07.04.2021 12:14