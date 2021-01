Stand: 04.01.2021 08:24 Uhr Schwerin: Untreue-Prozess gegen Ex-AWO-Chefs beginnt im Februar

Nach jahrelangen Ermittlungen beginnt am Landgericht Schwerin am 11. Februar das Untreue-Verfahren gegen die Ex-Führungsspitze der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Nach Angaben des Gerichts wird dem früheren Geschäftsführer Peter Olijnyk Untreue in drei besonders schweren Fällen vorgeworfen, seinem damaligen Kreisvorsitzenden und Awo-Vize-Landeschef Götz-Peter Lohmann Beihilfe zur Untreue. Es sind zehn weitere Verhandlungstage geplant. | 04.01.2021 08:22