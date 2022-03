Schwerin: Unbekannte demolieren mindestens 45 Autos Stand: 07.03.2022 05:56 Uhr In Schwerin haben Unbekannte mehr als 45 Autos demoliert. Die Polizei bezifferte den Schaden in einer ersten Schätzung auf mindestens 50.000 Euro, er dürfte aber deutlich höher liegen.

In Schwerin sind am Samstagabend zahlreiche Autos beschädigt worden. Im Stadtteil Feldstadt wurden nach Angaben der Polizei mindestens 45 Fahrzeuge demoliert. Der Vorfall sei am Samstagabend bemerkt und angezeigt worden. Nach bisherigen Ermittlungen wurden bei den Autos teils nur oberflächlich, teils aber auch großflächig der Lack abgekratzt.

Betroffenen sollen sich bei Polizei melden

Die Autos waren in sieben Straßen des eng bebauten Stadtteils Feldstadt abgestellt. Die Ermittlungen sind im Gange, die Polizei bat betroffene Autofahrer, sich zu melden. Einen Zusammenhang mit einer Demonstration gegen eine Corona-Impfpflicht am Sonnabend in Schwerin sieht die Polizei nicht. Vandalismus-Vorfälle in dieser Größenordnung sind in der Landeshauptstadt bisher kaum aufgetreten. Zuletzt waren im April vergangenen Jahres 12 Autos in der Innenstadt beschädigt worden, im Sommer 2021 waren sechs Autos in Krebsförden demoliert worden.

Zahlen die Versicherungen?

Zweifelhaft ist, ob die betroffenen Autobesitzer die Schäden ersetzt bekommen. Eine Vollkaskoversicherung deckt zwar meist auch Vandalismusschäden ab. Eine Teilkaskoversicherung deckt dagegen meist nur Glasbruch oder etwa Schäden durch ein Feuer, aber keine Lackschäden. Auch die Vollkaskoversicherung greift nur, wenn es sich um Fremdverschulden handelt. Dann wird der Zeitwert ersetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.03.2022 | 06:00 Uhr