Stand: 21.12.2018 17:38 Uhr

Schwerin: Umstrittene Videoüberwachung gestartet

Als erster öffentlicher Platz in Mecklenburg-Vorpommern wird seit diesem Freitag der Schweriner Marienplatz von der Polizei mit fest installierten Kameras videoüberwacht. Wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte, werden die Aufnahmen drahtlos in das Schweriner Polizeizentrum übermittelt und für sieben Tage gespeichert. Acht Kameras zeichnen den gesamten Platz künftig 24 Stunden am Tag aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf. Die Behörden wollen damit Straftaten im Nachgang besser und schneller aufklären können.

Datenschutzbehörde sieht Gesetzesverstoß

Scharfe Kritik kam von Datenschützern in MV: Wie der Sprecher der Datenschutzbehörde, Werner Baulig, im Gespräch mit NDR 1 Radio MV sagte, seien die Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit der Datenübermittlung bislang nicht beigelegt worden. Danach sei die Verschlüsselung bei der Übertragung der Bilder nach Ansicht der Datenschützer nicht ausreichend gewährleistet. Nach derzeitigem Stand stelle das einen Verstoß gegen den gesetzlichen Datenschutz dar, so der Sprecher. Mit dem Innenministerium sei vereinbart worden, dass die Behörde über den Stand der Nachbesserungen informiert werde. Die Datenschutzbehörde werde eine Stellungnahme des Innenministeriums einfordern, so Baulig.

Innenminister: Sicherheit der Bürger geht vor

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) betonte auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV, dass er die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes zur Kenntnis genommen habe. "Die Sicherheit des Marienplatzes und der Bürger geht aber vor", so der Minister. Die Anforderung der Datenschutzbehörde nach einer sogenannten 1-zu-1-Verschlüsselung von Live-Video-Daten sei derzeit technisch nicht zu leisten. Daher starte man jetzt mit dem Probebetrieb.

Testphase bis 7. Januar

Die jetzt installierte Hardware hat das Land nach Ministeriumsangaben für rund 135.000 Euro für die Landespolizei erworben. Bis zum 7. Januar handle es sich noch um den vorläufigen Betrieb, hieß es. Bis dahin sollen Erkenntnisse über die Stabilität des Netzwerkes gewonnen und gegebenenfalls Nachbesserungen vorgenommen werden.

Beschluss kam schon Anfang 2017

Die Stadtvertretung Schwerin hatte bereits Anfang 2017 die Kameraüberwachung an dem zentralen Platz und Kriminalitätsschwerpunkt beschlossen. Anlass waren gewalttätige Auseinandersetzungen. Zunächst hatte die Polizei ihre Präsenz massiv verstärkt. Dies galt aber auf Dauer als zu aufwendig.

Übersichts- und Detailaufnahmen möglich

Mit den Kameras können dem Ministerium zufolge Übersichts- und Detailaufnahmen gemacht werden. Das ermögliche die Erkennung von wesentlichen Merkmalen, um eine Person zu identifizieren. Die Privatsphäre betreffende Bereiche würden unkenntlich gemacht. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte, je nach den Erfahrungen mit der Technik könnten die Maßnahmen auch auf Kriminalitätsschwerpunkte in anderen Städten übertragen werden. Der Vorteil sei, dass das Geschehen zentral beobachtet werden könne und die Polizeikräfte bei Bedarf schnell und gezielt eingesetzt werden könnten.

