Stand: 14.09.2020 07:06 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwerin: Umleitung Richtung A14 nun auch stadtauswärts

In Schwerin rollt der Verkehr stadteinwärts zwischen Raben-Steinfeld und Mueß schon seit vergangener Woche durch die Alte Crivitzer Landstraße. Ab dem Vormittag gilt das dann auch in Richtung Crivitz, also stadtauswärts. Rund ein Jahr lang wird die Umleitung Belastungen für die Anwohner in Mueß mit sich bringen. Ende kommenden Jahres soll der Autobahnzubringer in Schwerin mit dem Abschnitt durch die Störwiesen fertig sein. | 14.09.2020 07:06