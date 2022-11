Schwerin: Tot aufgefundener Säugling starb an Kopfverletzungen

Stand: 02.11.2022 10:13 Uhr

Fünf Tage nach dem Fund eines toten Säuglings in Schwerin steht die Todesursache fest. Das Mädchen starb an schweren Kopfverletzungen durch einen Fall. Die Mutter ist weiter in Untersuchungshaft.