Stand: 29.07.2022 08:52 Uhr Schwerin: Tankstellenräuber auf der Flucht

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle im Schweriner Stadtteil Zippendorf am Donnerstagabend fahndet die Polizei weiterhin nach dem Räuber. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hatte ein Unbekannter eine Angestellte mit einer Pistole bedroht und Geld verlangt. Der Täter flüchtete mit einer bisher unbekannten Summe Bargeld. Unklar sei noch, ob er eine echte Waffe benutzte. Eine sofortige Suchaktion in der Gegend an der Bundesstraße 321, auch mit einem Spürhund, brachte noch keinen Erfolg. | 29.07.2022 08:50