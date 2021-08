Schwerin: Suche nach Jungen im Lankower See ohne Erfolg Stand: 16.08.2021 16:50 Uhr Mit Rettungsbooten, einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera und einer Drohne hatten die Einsatzkräfte bereits am Sonntag in Schwerin nach einem Kind gesucht. Am Montag ging der Einsatz weiter, blieb aber bisher erfolglos.

Der zwölfjährige Junge war am Sonntag beim Schwimmen im Lankower See in Schwerin untergegangen. Am Sonntagabend suchten Dutzende Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DRK und DLRG auf, über und unter Wasser nach dem Kind. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sowie eine Drohne und Taucher waren im Einsatz. Die Suche musste wegen der Dunkelheit abgebrochen werden. Am Montag ging die Suche mit zwei Tauchern der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft weiter. Sie wurden von einer Drohne des DRK unterstützt, konnten den Jungen im trüben Wasser aber nicht finden.

Junge war beim Baden plötzlich untergegangen

Die Polizei berät nun gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften, ob und wie die Suche fortgeführt werden kann. Die Hoffnung, den Jungen lebend zu finden, werde mit jeder Stunde geringer, so ein Polizeisprecher. Der Zwölfjährige war am Sonntag mit Bekannten unterwegs. Er ist in dem See hinter einem Boot her geschwommen, dann plötzlich untergegangen und nicht wieder aufgetaucht.

