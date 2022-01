Stand: 04.01.2022 05:50 Uhr Schwerin: Stiefvater wegen vielfachen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Vor dem Landgericht Schwerin muss sich von heute an ein 45-jähriger Mann verantworten, der wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs eines Kindes angeklagt ist. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich innerhalb von fünf Jahren in fast 50 Fällen an seiner Stieftochter vergangen zu haben. Laut Anklage soll der Mann dem zu Beginn sechsjährigen Mädchen gedroht haben, der Mutter des Kindes - also seiner Lebensgefährtin - etwas anzutun, falls es etwas erzähle. | 04.01.2022 05:49