Stand: 05.01.2024 11:28 Uhr Schwerin: Sternensinger im Landtag und im NDR Landesfunkhaus

Seit Freitagvormittag sind die Sternsinger in Mecklenburg-Vorpommern wieder unterwegs. Um 10 Uhr wurden sie im Schweriner Schloss von Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) in Empfang genommen. Die 30 verkleideten Kinder haben traditionell das Haus gesegnet, gesungen und um Spenden für Kinder-Hilfsprojekte gebeten. In Mecklenburg-Vorpommern sind so im vergangen Jahr so fast 125.000 Euro zusammen gekommen. Auch im NDR Landesfunkhaus treten die Sternsinger traditionell auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.01.2024 | 09:30 Uhr