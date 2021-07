Stand: 13.07.2021 07:06 Uhr Schwerin: Steigende Anzahl an Einbürgerungsanträgen

In diesem Jahr liegen in Schwerin besonders viele Anträge auf Einbürgerung vor. 130 sind es bisher - mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Mehr 70 Menschen sind im ersten Halbjahr in der Landeshauptstadt bereits eingebürgert worden. Der Großteil von ihnen davon stammt aus Syrien, knapp zehn aus der Ukraine. Ein Antrag auf Einbürgerung kann frühestens sechs Jahre nach der Zuwanderung gestellt kann. Unter anderem ist ein Einbürgerungstest Pflicht, ebenso müssen Sprachkenntnisse nachgewiesen werden. | 13.07.2021 07:05