Stand: 29.03.2022 13:41 Uhr Schwerin: Stadtvertretung wählt zwei neue Verwaltungsspitzen

Die Schweriner Stadtvertretung hat zwei Dezernentenposten neu besetzt. Künftig ist Karin Müller (Linke) für die Verwaltung der Bereiche Jugend, Soziales und Gesundheit in der Landeshauptstadt zuständig. Zum Dezernenten für Finanzen, Bürgerservice und Kultur wählte das Stadtparlament am Montagabend Silvio Horn (Unabhängige Bürger). Der bisherige Sozialdezernent Andreas Ruhl (SPD) war in beiden Wahlgängen unterlegen. Der Posten des Finanzdezernenten ist neu. Bislang kümmerte sich Oberbürgermeister Rico Bardenschier (SPD) um den Bereich. Müller und Horn treten ihre Ämter am 1. September an. | 29.03.2022 13:41