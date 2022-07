Stand: 04.07.2022 05:49 Uhr Schwerin, Stadtteil Warnitz: 150.000 Euro Schaden nach Carportbrand

Aus bislang unbekannter Ursache ist in Schwerin im Stadtteil Warnitz ein Carport in Brand geraten. In der Folge griff das Feuer auf die angrenzende Doppelhaushälfte über und beschädigte ein weiteres Carport. Aus dem Doppelhaus selbst wurden fünf Personen in Sicherheit gebracht. Eine Anwohnerin erlitt einen Schock. Die betroffene Doppelhaushälfte ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. | 04.07.2022 05:49