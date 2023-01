Stand: 18.01.2023 05:18 Uhr Schwerin: Stadt macht großen Überschuss und baut Schulden ab

Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin kommt beim Abbau ihrer Schulden schneller voran als geplant. Für das Haushaltsjahr 2022 verzeichnet die Stadt laut dem vorläufigen Ergebnis ein Plus von 15,5 Millionen Euro und damit fast fünf Mal so viel wie geplant. "Damit kann Schwerin erneut die Konsolidierungshilfe des Landes von 9 Millionen Euro in Anspruch nehmen", erklärte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Dienstag in Schwerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.01.2023 | 06:00 Uhr