Stand: 01.06.2022 08:55 Uhr Schwerin: Stadt klagt wegen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

Schwerin klagt vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Ausführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes. Das haben die Stadtvertreter gestern im Hauptausschuss beschlossen. Das bundesweite Gesetz ist vor gut einem Jahr in Kraft getreten. Es fordert unter anderem neue Jugendschutzstandards, die zu Mehrkosten für die Stadt führen. In Schwerin geht es um acht neue Stellen und insgesamt um mehr als 500.000 Euro. Die Stadt möchte nun per Klage erreichen, dass das Land ein sogenanntes Ausführungsgesetz verabschiedet und die Mehrkosten ausgleicht. | 01.06.2022 08:55