Stand: 26.11.2020 13:01 Uhr Schwerin: Staatstheater schließt bis 20. Dezember

Das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin und Parchim setzt nach der Verlängerung der Corona-Maßnahmen seinen Spielbetrieb bis zum 20. Dezember aus. Die Bund-Länder-Konferenz habe vereinbart, dass die Theater weiterhin geschlossen bleiben müssten, teilte das Theater mit. "Alle bis einschließlich 20. Dezember 2020 geplanten Vorstellungen, Konzerte, Begleitprogramme und sonstige Veranstaltungen des Mecklenburgischen Staatstheaters, darunter fünf Premieren, können daher vorerst nicht zur Aufführung kommen." Es werde nach alternativen Terminen im kommenden Jahr gesucht. Die Belegschaft werde teilweise in Kurzarbeit gehen, hieß es weiter. Diese Veranstaltungen fallen aus in MV | 26.11.2020 13:00