Stand: 27.04.2021 14:50 Uhr Schwerin: Staatstheater beendet Theatersaison vorzeitig

Das Mecklenburgische Staatstheater hat angesichts der fortwährenden Kontaktbeschränkungen die Theatersaison an seinen regulären Spielstätten vorzeitig für beendet erklärt. Die Entscheidung sei im Absprache mit dem Land als Gesellschafter getroffen worden, teilte Generalintendant Lars Tietje mit. Er bedauerte, dass kein Spielbetrieb möglich sei, kündigte aber eine noch intensivere Vorbereitung auf die bevorstehende Open-Air-Saison an. Er sei zuversichtlich, dass es noch in diesem Sommer unter den dann geltenden Rahmenbedingungen wieder Theater- und Konzertgenuss unter freiem Himmel geben werde. | 27.04.2021 14:50