Schwerin: Staatstheater-Musical für zwei Preise nominiert

Das Mecklenburgische Staatstheater aus Schwerin ist mit seinem Musical "Der geteilte Himmel" gleich zwei Mal für den Deutschen Musical Theater Preis nominiert - in den Kategorien "Bestes Musical" und "Bestes Musikalische Gesamtbild". Die Inszenierung basiert auf einer Erzählung von Christa Wolf aus dem Jahr 1963. Sie thematisiert die deutsch-deutsche Teilung. Der Preis wird am 9. Oktober in Berlin verliehen.

