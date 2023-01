Stand: 10.01.2023 16:48 Uhr Schwerin: Springtamarin im Zoo geboren

Ein kleiner Springtamarin - ein Krallenaffe - hat im Schweriner Zoo das Licht der Welt erblickt. Weil ihn Mutter "Marge" und Vater "Homer" stets am Körper tragen, habe noch nicht geklärt werden können, welches Geschlecht das Kleine hat, teilte der Zoo am Dienstag mit. Einen Namen hat der Affe deshalb auch noch nicht bekommen. Es wurde laut Zoo am 11. Dezember geboren. Springtamarine (Callimico goeldii) werden dem Zoo zufolge auf der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature (IUCN) als gefährdet gelistet. Springtamarine verfügen, wie der Name schon sagt, über ein großes Sprungvermögen. Sie springen bis zu vier Meter weit. Dabei sind die Tiere nur etwas über 20 Zentimeter lang, ihr Schwanz ist noch etwas länger.