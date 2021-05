Stand: 22.05.2021 09:35 Uhr Schwerin: Sonderimpfaktion heute auf dem Großen Dreesch

Auf dem Großen Dreesch in Schwerin läuft eine Sonderimpfaktionohne Termine. Noch bis 15.30 Uhr sollen vor allem Bewohner der Stadtteile Großer Dreesch, Neu Zippendorf und Mueßer Holz gegen das Coronavirus geimpft werden. Gut 700 Dosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson stehen bereit. Eine Zweitimpfung ist nicht notwendig. Geimpft wird in der alten Postfiliale am Berliner Platz in Neu Zippendorf und im Bürgerzentrum Campus am Turm in Mueßer Holz. | 22.05.2021 09:35